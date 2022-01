Na místo ihned vyrazili policisté, kteří zraněnému poskytli první pomoc a předali ho záchranářům. Zmlácený muž měl velmi těžká zranění hlavy, kvůli nimž musel být operován. Nakonec se ukázalo, že právě oznamovatel je tím, kdo muže zbil. Svého kamaráda po předchozím konfliktu napadl a opakovaně ho bil do hlavy a obličeje.

Obžalovaný v soudní síni na pardubické pobočce Krajského soudu v Hradci Králové.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu

Zmlácený muž druhého bezdomovce údajně sexuálně obtěžoval. Obžalovaný se pokusu o znásilnění bránil a kamaráda několikrát uhodil pěstí, následně lopatkou na uhlí a násadou od kladiva.

Josef Z. se proti rozsudku bránil s tím, že se tak závažného jednání nedopustil. Přiznal, že svého kamaráda několikrát udeřil, ale napadený všechny útoky vykrýval rukou a celou dobu byl při vědomí. V ranních hodinách chatku, kde došlo ke konfliktu, opustil. „Když jsem odcházel, byl kamarád v pořádku. Nedovolil bych si odejít, kdyby měl poškozenou hlavu a obličej. To bylo, až když jsem vrátil, nevím, co se stalo mezitím,“ uvedl pachatel.

Napadený muž je v současné době stále v nemocnici a má trvalé následky. V důsledku omrzlin, které údajně utrpěl kvůli dlouhému pobytu venku na blátě, mu byly amputovány dolní končetiny. Odsouzený má své oběti zaplatit náhradu za trvalé následky ve výši 150 tisíc korun.

Josef Z. už byl v minulosti trestán. Za přečin výtržnictví, těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a podvod byl odsouzen na 2 roky a 6 měsíců s podmíněným odkladem na tři roky. Posledního trestného činu se dopustil ve zkušební době. Za pokus o vraždu hrozilo muži 10 až 18 let za mřížemi, nakonec byl přečin přehodnocen na těžké ublížení na zdraví s hrozbou 5 až 12 let za mřížemi. Obžalovaný byl odsouzen v dolní hranici trestné sazby na 6 let odnětí svobody ve věznici s ostrahou.

Hlavní líčení se konalo v listopadu, následné přelíčení bylo dvakrát odročeno vzhledem k zdravotnímu stavu obžalovaného a přísedícího. Josef Z. si ponechal čas na rozmyšlení, zda se proti verdiktu soudu odvolá. O odvolání by rozhodoval vrchní soud v Praze.