Na dětském oddělení je v noci přivolala matka k synovi, který značně krvácel z úst po operaci mandlí. Jedna sestra šla zavolat sloužící lékařku, druhá pro zdravotnický materiál. Podle obou ale hoch nebyl v život ohrožujícím stavu. Podle sestry Barbory Špásové lékařka rozhodla, že pacient musí na ORL, kam jej s matkou doprovázeli pěšky, i když obvykle se používá k transportní lůžko nebo křeslo. Lékařka se však poté krátce vzdálila, pokyny sestře nedala. Ambulance ORL byla zamčená a matka dítěte na chvíli omdlela. Sestra nechala dítě i matku samotné a běžela pro pomoc.

"Byla jsem hrozně zoufalá, že jsme tam sami tři, bez doktorky," řekla Špásová, která se s tak masivním krvácením do té doby nesetkala. Nakonec do nemocnice přivolala záchranku. Vlastní vinu necítí, i když je jí líto chlapce i jeho rodičů. "Všichni jsme jednali tak, jak jsme mohli. Postup přes ambulanci bych neměnila," uvedla Špásová.Obžaloba ji viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Všechny starší texty o případu malého Adámka najdete zde…

Druhá sestra Alena Chovancová se s Adámkem setkala na pokoji, kde seděl na posteli a plival krev. Situace podle ní nebyla tak vážná, aby volala ARO. "Dýchal volně, byl růžový, nechrčel," popsala stav chlapce. Sama šla volat a shánět službu konající lékařku, druhou sestru poslala pro zdravotnický materiál. Matka s dítětem zůstaly na pokoji samy. Přivolaná lékařka rozhodla, že je nutné volat oddělení ORL, tam se však sestra nedovolala. Druhá sestra s lékařkou se zatím snažily dostat do uzavřené ORL ambulance, což se podařilo až později. Teprve po příchodu dalších zdravotníků se dítěti dostalo pomoci, přesto upadlo do bezvědomí a nastala u něj zástava srdce. Následkem toho utrpělo vážné poškození mozku.

Kauza osmiletého Adámka v čase



- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu - rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat

- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám





Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti je obžalována i lékařka Martina Šípková, která jako čerstvá absolventka vysoké školy pracovala v Pardubické nemocnici relativně krátce. Podle promítnutého záznamu z kamer v nemocnici od krvácejícího chlapce u ORL ambulance odešla a vrátila se až za chvíli. Ani jedna z žen už v Pardubické nemocnici nepracuje.

Chtějí odškodné 22 milionů

Adam skončil po operaci ve vigilním kómatuZdroj: Facebook/Pomáháme AdámkoviObžalována je taktéž Pardubická nemocnice, a to za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. "V případě obžalované právnické osoby se jedná zejména o systémová pochybení spočívající v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů," upřesnil státní zástupce Lukáš Hrubý.

Otázky oběma sestrám kladl i otec chlapce. Bylo pro něj obtížné pochopit, jak mohl zdravotnický personál dlouhé minuty nechat jeho dítě bez pomoci a chybovat v léčebných postupech. Výslechu se účastnila i zmocněnkyně poškozených. Další jednání bude nařízeno až po letních prázdninách.

Jednání bylo v úterý odročeno na 21. září. "Soud bude pokračovat v září výslechem poslední obžalované, tedy paní doktorky, a dalších svědků a znalců," uvedl tiskový mluvčí Okresního soudu Pardubice Karel Gobernac.

Rodina chlapce se domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco navýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.

Celé vyjádření otce Adama Vyčítala přikládáme: