Lékař ORL oddělení Roman Michálek uvedl, že to vnímá jako obrovskou tragédii a celý případ několikrát důkladně rozebíral. "Trápili mě pochybnosti, zda jsem v případě neudělal nějakou chybu. Po rozebrání případu konstatuji, že můj postup byl shledán jako správný,“ sdělil Michálek s tím, že vinu necítí.

Další lékař, který souhlasil s výpovědí, byl primář dětského oddělení Pardubické nemocnice Marian Šenkeřík. Ten měl v osudnou noc pohotovostní službu. „Je mi to samozřejmě líto, ale necítím se zodpovědný za to, co se stalo. Komplikace se v medicíně stávají,“ uvedl Šenkeřík.

Matka Adama Ilona Cigáňová, která byla po celou dobu tragické noci se synem, u soudu vypověděla, že operaci mandlí provedl neatestovaný lékař a podle ní chyboval. Zdůraznila také, že lékařskou dokumentaci získali až na základě rozhodnutí soudu. Z výpovědi primáře dětského oddělení, na kterém byl Adam hospitalizovaný, vyplynulo, že stojí za svým personálem. „Všichni, kdo pracují v nemocnici, to dělají, protože se snaží pomáhat lidem,“ řekl Šenkeřík.

U soudu se rozebíral také postup zaměstnanců při podobných případech. Nemocnice totiž na základě zkušeností formalizovala postup pro zdravotníky tak, aby předcházela situacím, jako byl případ Adama. „Sedmnáct let jsem v Pardubické nemocnici pracovala, personálu jsem věřila, nevěděla jsem, že by mohlo dojít k takové situaci,“ uvedla Cigáňová.

Otec Adámka se snažil soudu předložit další důkazy. Například zvukové záznamy z hovoru na záchrannou službu a oddělení ARO. Soud tyto dokumenty nemohl v daný okamžik přehrát. Budou však založeny do spisu případu.

Soud pokračuje i ve čtvrtek. V soudním případu se zatím žádný posun nekoná. U zdravotního stavu Adama, ale podle slov matky ano. „Došlo u něj ke skolióze, po čtyřech letech ležení se jeho stav zhoršuje. Tím, že má vstupy, je neustále ohrožený sepsí,“ sdělila Cigáňová.