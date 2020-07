Bezpečnost v silničním provozu ohrožuje i řidič, který jezdí s popraskaným čelním sklem. A nemluvíme o maličké prasklince, ale o pořádném pavouku přes značnou část okna přímo před řidičem. Takové vozidlo s ohledem na bezpečnost ostatních nesmí na silnici.

Ilustrační foto | Foto: MP Pce

Každý řidič má tuto svou povinnost znát. Hlídka strážníků měla v tomto případě i dobrou vůli a řidičku zaparkovaného vozidla navíc ještě na tuto skutečnost upozornila. 26letá žena prý hlídce vše odkývala a souhlasila s tím, že technický stav vozidla opravdu vylučuje další jízdu. Jenže komu není rady, tomu není ani pomoci. Jen co strážníci odjeli, nasedla žena do auta, hodila dobrou radu za hlavu a s celou rodinou vyjela směrem do města. A cesta skončila o pár desítek metrů později. Hlídka si samozřejmě povědomého vozidla všimla a protiprávní jednání řidičky si převzala k dořešení hlídka policie.