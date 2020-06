Parta kluků ve věku 14 a 17 let se rozhodla objevovat kešky. Jednu hledali i na konstrukci svítkovského mostu, kde se kluci nebáli ručkovat ve výšce. Za sportovní výkon i obratnost mají od nás palec nahoru, ale na možné nebezpečí museli strážníci upozornit nejen je, ale i zákonné zástupce. Tímto apelujeme na rodiče, aby se svými potomky doma probrali zásady bezpečného chování ve městě i při prázdninových aktivitách. Preventivní programy tohoto rázu běžně zajišťuje i Městská policie Pardubice, letos ale o ně školáci z důvodu pandemie přišli. Tak jako většina povinností souvisejících se školou, zůstává i tato pouze na samotných rodičích.

Dlouhá porada v hospodě vyústila telefonátem na tísňovou linku

Když si s něčím nevíte rady, běžte do hospody, tam se všechno vyřeší. Takhle nějak probíhal následující příběh. Žena si kolem třetí hodiny odpolední všimla v parku v Polabinách hada. Dle jejího popisu byl zbarvený jako laser, sytě zeleně o délce 60 cm a velmi hbitý. Žena to odpoledne vyrazila za přítelem do restaurace, kde následovala dlouhá a důkladná porada se všemi přítomnými štamgasty. Po vytvoření hadího identikitu následovalo hledání na internetu, protože co neví osazenstvo hospody, Google zaručeně ano. Kolem deváté večer se všichni shodli na tom, že had mohl být jedovatý a následoval telefonát na linku 156. Shodou náhod ten večer sloužil na tísňové lince strážník, který se věnuje chovu hadů, tak si vše pozorně vyslechl. Hlídka prověřila místo i přilehlé okolí, ale vzhledem k šestihodinové časové prodlevě mezi spatřením a oznámením se asi nikdo nediví, že had v parku na lavičce opravdu nečekal. Stálá služba pro jistotu předala informaci jak Policii ČR, tak i Státní veterinární správě, která potvrdila, že v Pardubicích není evidován chov takového hada a ani jeho zmizení. Takže zachovejte klid a užívejte červnových dnů.