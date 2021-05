Výjevy jak z válečného filmu provázely v pátek drobnou krádež v prodejně potravin na sídlišti Dubina v Pardubicích. Místo platby za páteční nákup se muž pokusil kávu, čokolády máslo a olej ukrást. Při pokusu o únik bez placení začal zloděj před ostrahou utíkat, pak vyhrožoval injekčními stříkačkami. Nakonec vysklil okno v místnosti, kde měl čekat na příjezd policie. Ale ztratil při tom mobil.

Loupežný nájezd, který přerostl v ozbrojený konflikt, i tak by se dal popsat páteční nákup muže v jednom pardubickém supermarketu. | Foto: Městská policie Pardubice

První pokus o cestu ven mu zkomplikovala pokladní, která mu nastavila nohu do cesty a on skončil na zemi. „Zloděj při pokusu o únik bez placení před ostrahou začal utíkat. Nepočítal ale s odvážnou pokladní, která mu nasadila kosu ostrou tak, že by za ni ligový obránce dostal červenou kartu na deset zápasů. Lapka dle pravidel fotbalu i fyziky zahájil krátký let zakončený tvrdým přistáním bez podvozku,“ popsal barvitě mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.