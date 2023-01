Loni v dubnu si lékařka Martina Šípková vyslechla podmíněný roční trest za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s odkladem na dva roky. Soudce jí také zakázal dva roky pracovat v oboru pediatrie. Sestra Barbora Špásová dostala trest na spodní hranici, a to půlroční podmíněný trest s odkladem na rok.

„Obě se chovaly neprofesionálně, chaoticky,“ řekla ve středu ČTK předsedkyně senátu Šárka Pfeiferová. Trest, který zdravotnice dostaly, je podle ní výchovného charakteru.

Pardubická nemocnice byla v kauze Adámka zproštěna obžaloby, zdravotníci nikoliv

Pardubická nemocnice byla zproštěna obžaloby, stejně jako obžalovaná sestra Alena Chovancová. Podle soudu šlo v případu jen o chyby jednotlivců. „Tak, jak to bylo nastaveno, bylo z našeho pohledu zcela dostatečné,“ uvedla soudkyně k pravidlům, která v nemocnici fungovala.

Potřeboval pomoc

Soud se tak vrátil k případu, který se stal v květnu roku 2017. „Můj syn v tu dobu potřeboval pomoc, vteřiny se měnily na minuty a krvácející tepna v krku po operaci mandlí mu ubírala každým okamžikem šanci situaci zvládnout,“ připomněl osudový den otec Adámka Jan Vyčítal.

Ani po téměř šesti letech rodiče ale necítí úlevu, jejich syn má nenávratně poškozený mozek a vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. „Adámek už nemá život,“ řekla loni v dubnu před soudem jeho matka.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Případ chlapce nenechává chladné ani ostatní rodiče, kteří rodině na sociálních sítích vyjadřují podporu. „Prožíváte noční můru každého rodiče, kvůli chybě lékařů, do kterých člověk vkládá důvěru. Držíme vám palce,“ vyjádřila se na sociálních sítích jedna uživatelka.

„Rve mi to srdce. Hodně síly pro celou vaši rodinu,“ psali další lidé.

Kauza Adámka Vyčítala v čase



- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu

- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na

péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař

ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat

- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

- v dubnu 2022 padl u soudu rozsudek