Výjezd hlídky pardubických strážníků během úterního večera měl neobvyklý důvod. V Černé za Bory se totiž na poli za domy procházel skot – býk Bohoušek, kráva Blažena a tele Máňa. Zatímco se strážníci přímo na poli seznamovali se třemi sudokopytníky, operační středisko Městské policie Pardubice se v rychlosti spojilo s jejich majitelem. Ten ihned přijel na pole strážníkům pomoci. Na rozdíl od nedávného případu s kravami z Hradce Králové byl ale ten pardubický mnohem mírumilovnější. Kravám se totiž zalíbila světla služebních vozů, a tak je následovaly přes pole až k ohradě. Auta strážníků se býkovi zalíbila natolik, že se o jedno zkoušel drbat a druhému zase olízal zpětné zrcátko.

Majiteli se zahnáním skotu do ohrady pomáhal i jeho kamarád, který se ale býku Bohouškovi příliš nelíbil. Do pomocníka vrazil hlavou tak, že muž skončil na chvíli na zemi. „Tato jediná dramatičtější epizoda se obešla bez zranění a vzápětí se majiteli skotu podařilo rozdováděnou hovězí rodinku nahnat zpět do ohrady,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.