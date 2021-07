Jeli k muži, který se zřejmě nadýchal čistidla na bázi chloru, který byl cítit po celém bytě. Záchranáři si na pomoc zavolali také hasiče, kteří museli v dýchacích přístrojích provést průzkum a změřit výskyt chloru v ovzduší, zda nehrozí exploze a místo je bezpečné. "Některé hořlavé látky tvoří s chlorem výbušné směsi," vysvětlila Jana Poláková z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Když hasiči byt zkontrolovali, předali pacienta do péče záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice. "My jsme celý byt odvětrali přirozenou cestou a vytřeli podlahy nejvíce zasažených místností čistou vodou, aby látky vyčpěly a rychleji se celý byt odvětral. Nechali jsme pootevřená okna na ventilaci a klíče předali policii. Pán měl zřejmě velký strach z virů a bakterií,“ shrnul zásah hasič František Lokaj.