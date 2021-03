Muž z Pardubic vloni v říjnu na sociálních sítích vyhrožoval, že pokud se hned neotevřou bary a restaurace, sedne do kamionu a nejede do lidí jako Olga Hepnarová. V pondělí od pardubického soudu odešel za vyhrožování teroristickým činem s tříletou podmínkou.

Soud. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ Michal Kalášek

„Vzkaz všem policejním rezortum. Od zytra budou fungovat všecky restaurace bary atd. Pokud ne upozorňuji jezdím s kamionem a nejni pro mě problém najed do hromady lidi. Tak jako to provedla řidička autobusu v 60tych nebo v 70tyh letach Paní Hepnarova. Dějiny se budou opakovat je jedno kde to udělám,“ napsal Pardubák na sociální síti Facebook.