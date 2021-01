Starší z dvojice však odmítal, že by plechovku nezletilému kamarádovi podal a mladší hned ukázal hned na prodejce z nedalekého krámku, který prý mu pivo prodal. Jenže prodejce zná velmi dobře kamera-kung-fu a tak strážníkům ihned ukázal, že pivo nakupoval starší z mladíků. A pak už bylo jasno. Starší z mladíků své jednání bude vysvětlovat správnímu orgánu a neplnoletého mladíka seznámili strážníci s překvapivou skutečností, že i úmyslně vylhané obvinění z přestupku je také přestupek a za přestupek se platí.

Řidič pod vlivem návykové látky

Řidiče pod vlivem návykové látky zastavila v noci hlídka strážníků. Původně jejich pozornost upoutal dopravním přestupkem. Když si všiml policejního vozu, zabočil do nejbližší ulice, zaparkoval rychle auto na chodník a před hlídkou z vozu rychle vystoupil. To proto, aby vzápětí strážníkům tvrdil, že vozidlo vůbec neřídil. Pak ale přiznal, že řidičský průkaz nemůže předložit, protože o něj přišel. Přivolaná hlídka policie pak dodala poslední díl skládačky a to pozitivní test na návykové látky a řidiče si rovnou převzali k dalšímu řešení.