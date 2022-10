Jak poznamenal, cukrářské umění je oběma mladým mužům sice vzdálené, ale s možným prodejem másla dál za účelem zisku zřejmě v minulosti seznámeni byli.

Máslová loupež to v Pardubicích nebyla za poslední dobu zdaleka první, vedle toho se tu na jaře odehrála i rumová.

O obou loupežích píšeme zde:

Velká rumová loupež se muži z Pardubic nezdařila ani napodruhé. Láhve cinkaly

"Navíc, jeden z dvojice věděl, že pokud jde do tuhého, musí utíkat jako Forrest Gump. Zatímco on po odhalení okamžitě prásknul do bot, jeho parťák zůstal v obchodě obtěžkán nejen krabicí, ale i svědomím. Od krabice plné másla mu pomohla ostraha a vyzpovídat se mohl strážníkům, kteří na místo přijeli drobnou krádež dořešit," dodal mluvčí.

Konečný účet za nelegální nákup tak byl 5 000 korun a máslo si lupič neodnesl ani jedno.

VIDEO: Dvouletý Filípek zamkl maminku na balkóně. A strážníkům nechtěl otevřít