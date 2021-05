Mladá žena je matkou samoživitelkou, která se snaží postarat o dvě malé děti, avšak její finanční situace jí příliš nenapomáhá. Žena měsíčně dostává rodičovský příspěvek a výživné ve výši 12 500 korun, když zaplatí nájem za garsonku, zbudou jí měsíčně čtyři tisíce. „To je 133 korun na jeden den. Situace, ze které zatrnulo i našim strážníkům. Srdce však strážníci mají na správném místě a tak začali také jednat,“ pokračoval Sejkora.

Žena tak nevěděla kudy kam a kradla, aby dokázala uživit své děti. A přestože to nebyl správný krok, strážníci jí nedokázali uložit pokutu a jít dál. Proto se rozhodli mladé mamince pomoci. Obě pokuty za ni hlídka zaplatila z vlastní kapsy, další ze strážníků pak zaplatil nákup v hodnotě 600 korun a přidal finanční příspěvek navíc pro případ nouze. „Strážníci ale nechtěli zůstat jen u řešení akutního problému. Životní situace by mladou maminku dřív nebo později zase dovedla do bodu, kde jí zoufalství donutí udělat další špatný krok. Tady už ale jen dobrá vůle strážníků nestačila,“ vysvětlil Sýkora.

Rozjel se tak kolotoč, do kterého se zapojilo mnoho lidí. Všichni měli jeden cíl – pomoci mamince a jejím dětem v nelehké životní situaci. Městská policie Pardubice tak kontaktovala sociální odbor, který zajistil právní pomoc při stanovení výživného na jedno z dětí i nabídku sestavení rodinného rozpočtu a řešení dluhů. Navíc ženě umožnil čerpat jídlo z Potravinové banky ze skladu Charity Pardubice. „Ze zjištění strážníků dále vyplynulo, že žena udělala i další chybu a platí nájem 8500 korun za garsonku, kam se vejde gauč, stůl, pračka a dětská postýlka. Pochopitelně bez řádné smlouvy, která by ji umožňovala dosáhnout na příspěvek na bydlení,“ dodal Sejkora. Pardubická charita se tak ženě pokusí sehnat férové bydlení za přijatelnou cenu a se smlouvou.

„Toto je jen jeden případ, ale bohužel určitě také nebude jediný, jakkoliv se detaily a okolnosti mohou lišit. Takových maminek může být mnohem víc. Neděláme si iluze. Důležité ale je vědět, že existují správná řešení. Nejsou možná vždy snadná, vyžadují snahu, ale s trochou píle mohou pomoci odvrátit dluhové pasti i problémy se zákonem,“ doplnil mluvčí s tím, že s žádostí o pomoc se mohou lidé v případě tíživé životní situace obrátit na Oblastní charitu Pardubice. Na stejnou organizaci se mohou obrátit také ti, kteří chtějí, aby podobných příběhů ubylo, a rádi by pomohli.