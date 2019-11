Opilá, napůl svlečená žena žebrala v sobotu večer na jedné pardubické ulici o peníze a měla s sebou i své malé a spoře oblečené dítě.

Plačícího dítěte předškolního věku se ujala kolemjdoucí, odvedla ho do tepla do nedaleké restaurace a o pomoc požádala strážníky. „Matka měla v dechu přes tři promile alkoholu,“ konstatovali strážníci. Pustili se tedy do hledání jiného zákonného zástupce dítěte.