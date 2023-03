Bývalý hokejista dnes vysvětloval obchodní model firmy, který spočíval v tom, že obchodovala s drahými kovy, zejména v Česku. Snažila se nakoupit zlato, stříbro a jejich slitiny a prodat je za lepší cenu. Vedle toho také půjčovala zlato dvěma jiným firmám, společnostem Mošna a GZ Metal. Okrajově MPM Invest drahé kovy zpracovávala na šperky, které poté prodávala. U prodeje kovů činila marže jednotky procent, u výrobků desítky až stovky procent.

Věřitelé chtěli objasnit, proč Sýkora nabízel klientům úroky z půjček na pořízení drahých kovů ve výši deset procent ročně, když když zisk z prodeje představoval jednotky procent. Bývalý hokejista to vysvětloval tím, že prodeje zlata se uskutečňovaly na týdenní bázi s marží několika procent. Zlato tak firma půjčovala dalším společnostem s úrokem vyšším, než byl úrok klienta.

Firma Mošna měla platit za každé dva kilogramy půjčeného zlata 18.000 korun měsíčně, celkem jí každý měsíc bylo fakturováno 198.000 korun. S další společností GZ Metal byly sjednány měsíční odměny celkem 120.000 korun.

MPM Invest drahé kovy nakupovala nebo získala od klientů jako půjčku. Zlato jako vysokoobrátkové zboží skladovala ve firemních trezorech, kupující je přebírali během jednoho dne až týdne po nákupu. Využívala také bezpečnostní schránky u pardubické pobočky ČSOB. Část produkce odebíraly i rafinerie drahých kovů.

Sýkora u soudu uvedl, že měl obchodní styky s firmami Mošna, GZ Metal a První česká zlatnická, které za transakce se zlatem postupně přestávaly platit a dlužily mu 100 milionů korun. Nechtěl je po nich vymáhat, protože všichni plánovali vytvořit jednu velkou společnost, která by ovládla trh. Vymáhání by také bylo nákladné a věřil, že se mu nakonec podaří pro věřitele získat mnohonásobně více peněz prostřednictvím nově vzniklého subjektu. To se však nestalo, dnes jsou již některé pohledávky promlčené.

Sýkora v minulosti založil dvě zprvu úspěšné firmy The Golden Investment a MPM Invest. Před příchodem covidu se však dostal do dluhové spirály, kterou řešil opakovanými půjčkami. Obě jeho firmy jsou nyní v konkurzu a sám Sýkora zažádal soud o oddlužení. Mezi jeho věřiteli jsou i někteří hokejisté, nejvyšší pohledávku přes 25 milionů korun přihlásil reprezentační útočník Roman Červenka.

Předseda věřitelského výboru Jan Gajdoš ČTK řekl, že MPM Invest by měla mít v majetku drahé kovy, ty však podle jejího vyjádření nevlastní a nemá ani peníze, které za ně měla získat. Poukázal na to, že společnosti dlouhodobě neplatily firmy, kterým zlato půjčovala.

Sýkora je mistrem světa z let 1996 a 2000, hrál také na olympijském turnaji v Salt Lake City 2002. V NHL nastupoval za San Jose, Chicago, Tampu Bay a Philadelphii, včetně play off má na kontě 274 zápasů. V domácí extralize hrál za Parduice a Spartu.