Pětadvacetiletý muž v Pardubicích zkusil v pondělí odejít z obchodu s lahví slivovice, aniž by se zastavil u pokladny a zaplatil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

To neuniklo ostraze prodejny, která ho zastavila a přivolala policii. „Při provedené lustraci kolegové zjistili, že muž se obdobné trestné činnosti v minulosti již dopustil. Nyní kradl v době nouzového stavu, hrozí mu tak v případě odsouzení dva až 8 let vězení,“ okomentovala to policejní mluvčí Dita Holečková. To ale není vše, policisté zjistili, že na mladíka je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. A tak putoval rovnou do vězení.