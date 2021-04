Mladíci zkoušeli ošálit automat na vracení lahví. Místo přivýdělku přišla pokuta

Ne všechno, co člověk uvidí na sociálních sítích, je dobré zkoušet v praxi. Právě to si ověřila skupina dorostenců z Pardubic, když se po inspiraci videem pokoušela opakovaně vrátit do automatu přepravky od piva.

