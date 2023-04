Výjimečný trest padl ve středu 12. dubna u pardubického krajského soudu. Obžalovaného 19letého mladíka soudkyně za úkladnou vraždu a pokus o vraždu poslala na 28 let do vězení.

Obžalovaný Jan Balog u soudu | Video: Deník/Nikola Remešová

Obžaloba Jiřího Baloga vinila z toho, že v listopadu 2021 nožem brutálně napadl taxikáře. V tu dobu nezletilý mladík nešel do vazby a o čtyři měsíce později útočil znovu. Jeho další obětí byl kamarád, kterého vylákal do lesa u Chotěboře se záminkou kouření marihuany. Na místě jej ale ubodal kuchyňským nožem. Spouštěčem vzteku u mladíka byla údajně nešťastná láska v kombinaci s alkoholem a drogami. Byl prý frustrovaný z rozchodu s přítelkyní a chtěl si vybít vztek.

Soud ve středu rozhodl, že si za svůj čin odpyká 28 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného s rozmyslem usmrtil, aniž došlo k dokonání činu. V druhém případě, v lesním porostu, po předchozím uvážení úmyslně usmrtil jiného člověka,“ řekla při rozsudku soudkyně Anna Sobotková.

Obžalovaného útočníka před soud přivedla z vazby policejní eskorta. Balog, který dvakrát chladnokrevně útočil nožem, před soudem působil klidným dojmem, téměř bez emocí. Před vyslovením rozsudku projevil lítost.

Obžalovaný Jan Balog u souduZdroj: Deník/Nikola Remešová

„Chtěl bych říct, že vyplatím jeho manželku i dítě. Vím, že jim to otce, syna ani manžela nevrátí, ale alespoň jim zlepším život. Mrzí mě to, kéž bych mohl vrátit čas. Snažím se být lepší,“ řekl Balog, který dodal, že nyní už má nový smysl života. Tvrdil, že se obrátil na víru a stal se jehovistou.

K výpovědím svědků ani důkazům se obžalovaný ve středu před soudem nevyjadřoval. Emoce u něj nevzbudil ani moment, kdy soudkyně ukazovala vražednou zbraň. Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové mladík dostatečně neprojevil lítost ani výčitky a navrhla trest ve výši 30 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ochranou.

Soudkyně přihlédla k faktu, že obžalovaný spolupracoval a doposud nebyl trestán. „Doufáme, že i přes vaše osobností složky v sobě najdete sílu a energii a reálně se změníte,“ zdůvodnila rozhodnutí soudního senátu Sobotková.

Obžalovaný je nízkého věku, podle lékařských zpráv by ale byl jeho návrat do společnosti problémový. Své činy bagatelizuje a nemá soucit s oběťmi. U vraždy kamaráda navíc znalci nenašli přesvědčivý motiv, což je podle nich velmi nebezpečné. Podle soudních znalců má také poruchu osobnosti. Od mládí navíc užíval alkohol i marihuanu, které často ovlivňovaly jeho způsob chování. Později jeho závislost vedla i k trestné činnosti. To potvrdil také fakt, že v době útoků byl ovlivněn alkoholem i marihuanou.

Obžalovaný před soudem tvrdil, že taxikáře nechtěl zabít, ale pouze mu odcizit auto. „Nechtěl jsem zabít taxikáře, ale sebe,“ tvrdil u soudu v úterý 11. dubna Balog. Podle státní zástupkyně je však zřejmé, že obžalovaný jednal úkladně a s jasným úmyslem.

„Sedl si na místo za řidiče. Byla to jeho volba. Nepromluvil během cesty ani slovo. Pak jsem slyšel něco jako zip a jak si poposedl blíž za sedačku řidiče. Tušil jsem, že je něco špatně, ale už bylo pozdě. Ucítil jsem tupou sílu na krku. Šlápl jsem na brzdu a zatáhl i tu ruční. On přelétl mezi sedadla a začal mě bodat,“ uvedl taxikář, kterému se podařilo z vozidla utéct a vyhledat pomoc jiného řidiče, který místem projížděl. Podle soudního lékaře při mírně jiném úhlu nože by taxikář neměl moc šancí přežít.

V tomto případě ale soud musel přihlédnout k tomu, že se jednalo o provinění, protože byl obžalovaný v tu dobu nezletilý. A útočník se tak vyhnul vazbě.

Druhý čin už soud řešil jako vraždu. Tento brutální čin navíc Balog přiznal. Druhá oběť, která útok mladíka v březnu 2022 nepřežila, měla podle lékařů také bodnořezné poranění. Muž svou oběť asi dvanáctkrát bodnul kuchyňským nožem a nechat vykrvácet v lese. „Nevěřil jsem, že to udělám, ale nakonec jsem to udělal,“ řekl před soudem vrah.

Předsedkyně senátu Sobotková se v této souvislosti Baloga zeptala, zda měl v minulosti zalíbení v krvi. „Dříve jsem byl v sektě, která uctívala satana, a v mládí jsem zabíjel kočky,“ přiznal Balog.

Útočník měl v době vraždy navíc nasazené ochranné rukavice, důkazy pak otřel svým tričkem a odešel domů.

Vrah musí podstoupit léčení a rodině oběti vyplatit finanční náhradu. Napadenému taxikáři má uhradit milion korun za psychické útrapy. Státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu pro odvolání.