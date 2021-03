Před pardubický soud se vrátil případ čtyřiadvacetiletého muže, který vloni v létě v Sezemicích několik hodin vyhrožoval tím, že podřeže svoji sedmitýdenní dceru a vyhodí ji z okna.

Mladý muž byl při činu posilněný alkoholem a navíc také rozhozený z hádky se svou přítelkyní, která odešla na koupaliště a dceru mu nechala na hlídání. Otec tak několik hodin držel malou dívenku nad oknem v druhém patře, vykláněl se s ní a posedával na parapetu. Přitom házel nože po policejní vyjednavačce a lil po ní víno. Děsivou scénu v noci ukončila až zásahovka. „Přiznávám vinu, zároveň toho všeho lituju a mrzí mě to,“ řekl obžalovaný muž. Za tento čin mu soud udělil čtyřleté vězení, další tři roky dostal za jiné dva skutky. Nejdříve v roce 2019 v Hnátnici na Orlickoústecku napadl muže, vyhrožoval mu dřevěnou násadou a poté ho zezadu bil pěstmi. V březnu 2020 ohrožoval strážníky a policisty ve Svitavách. „Strážníkům hrozil nožem s čepelí dlouhou 19 centimetrů, kterým proti nim dělal výpady. Přitom jim vyhrožoval, že je zabije, pokud se přiblíží, že zabije jejich rodiny i sebe," popsal státní zástupce Milan Vacek.

Před soud se muž postavil již podruhé, na první jednání ho eskorta přivezla v polovině ledna. Kvůli jeho psychickým problémům a vysazení léků na uklidnění ve věznici bylo ale líčení přeloženo. Ani nyní nebyl muž ve své kůži, byl značně nervózní, agresivní a u soudu odmítal být. „Dlouho jsem se s takovým jednáním nesetkala, pokud vůbec. Vidím, že vás to otravuje a že tu nechcete být, tak tu klidně nebuďte,“ upozornila obžalovaného soudkyně Anna Sobotková, na jejíž otázky muž často ani neodpovídal. Se spoutanýma rukama i nohama tak za neobvyklého doprovodu pěti členů vězeňské služby krátce po zahájení jednání z místnosti odešel a vrátil se do cely. Jednání tak pokračovalo bez něho.

Smíšená osobnost bez brzdy, řekla soudkyně

Přestože to v lednu vypadalo, že obžalovaný a jeho obhájce uzavřou se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, z domluvy sešlo. Obžalovaný kvůli tomu přestal důvěřovat jak státnímu zástupci, tak vlastnímu obhájci. „Obsah dohody byl předjednán včetně trestů, ale okolnosti se změnily. Bere to jako podraz, který má vést k tomu, aby byl trest vyšší,“ vysvětlil neurvalé chování obžalovaného jeho obhájce Jan Urban. Překážkou pro uzavření dohody byl pokyn státního zastupitelství, aby státní zástupci neuzavírali dohody pod spodní hranicí trestní sazby. Právě pod hranici první dohoda ale mířila, proto z ní Vacek couvnul.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě, pokračovalo soudní jednání. Protože ale obžalovaný ještě před svým odchodem přiznal vinu, neprobíhalo dokazování. Soudkyně četla pouze znalecké posudky, z nichž vyplynulo, že muž netrpí žádnou duševní poruchou. Má pouze narušenou osobnost, kdy je u něho velmi zvýšená afektivita, má problémy s uznáváním autority, reaguje neadekvátně a impulzivně a jeho úroveň ovládání agrese je velmi nízká. „Je to osobnost smíšená, nemá absolutně žádnou brzdu, ve všech situacích reaguje útočně a jde i do fyzického konfliktu. Je to vidět i z jeho rejstříku trestů a z projevu. Neposuzujeme tu jeden skutek, kde ujel, ale posuzujeme několik skutků,“ shrnula Sobotková s tím, že nebylo možné uložit nižší trest.

Pardubicko: Zásahová jednotka ve spolupráci s policejním vyjednavačem provedla krátce po 23. hodině v Sezemicích zákrok proti muži, který vyhrožoval usmrcením sedmitýdenního kojence vyhozením z okna z 2. patra domu. Podezřelý byl zadržen, dítě je v péči lékařů. #policiepak — Policie ČR (@PolicieCZ) July 25, 2020

„Nebudeme se tvářit, že se nic nestalo, lezl do okna, řval, že to dítě podřízne. Je to sice miminko, které si to neuvědomuje, ale do půlnoci brečelo, nedostalo najíst, napít a slyšelo jen řev nejbližší osoby. Nechtěl ho upustit, ale kdyby se smekl, spadne on i to dítě,“ vysvětlila soudkyně, proč za tento čin dostal muž čtyři roky. Celkový trest o délce sedm let by měl strávit ve věznici s ostrahou. Rozhodnutí soudu není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.