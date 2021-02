První napadená žena poskytla strážníkům popis. Do pátrání po útočníkovi, který náhodné kolemjdoucí ženy napadl úderem do obličeje, se zapojily hlídky městské i státní policie. Strážníci využili i služebního psa, s jehož pomocí prohledali opuštěný objekt u nemocnice. Právě tam byl muž nalezen. Schovával se přikrytý pod odpadem. Devětadvacetiletý útočník byl omezen na osobní svobodě a předán hlídce Policie ČR, která se případu ujala. Ze tří napadených žen, byly dvě zraněné, které vyhledaly ošetření v nedaleké nemocnici.

Agresor kopal do dveří a poničil vybavení večerky

Rozhodně nepatřil mezi slušné zákazníky. Jedenačtyřicetiletý muž pod vlivem alkoholu začal řádit ve večerce v centru města. Poté co rozbil ochranné plexisklo u pokladny, vyřítil se z krámku ven, křičel a zuřivě kopal do dveří. Strážníky na tohoto muže upozornil telefonát na tísňovou linku. Hlídka byla na místě během několika minut a mužova bojovná nálada začala v jejich přítomnosti ještě více gradovat. Vyhrožoval fyzickou likvidací. Vzhledem k jeho velmi bohaté trestní minulosti by toho byl nejspíše schopen. Na donucovací prostředky byl však krátký, skončil v poutech a poté na záchytce. Za své neřízené jednání si muž vysloužil pokutu ve výši tři tisíce korun.