"Celodenní šichtu traktoristovi obohatil zážitkem muž, který se z nějakého pohnutí mysli začal stavět jak proti probíhající senoseči, tak i proti zemědělskému stroji. Traktorista vědom si faktu, že s mrtvolou je víc starostí, než s bláznem, práci raději na chvíli přerušil," informoval tiskový mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora. Právě na jejich linku traktorista zavolal, aby muže s podivným chováním, který z místa náhle odešel, nahlásil. Netrvalo to ale dlouho a traktorista volal znovu, podivín se do parku opět vrátil.

"O senoseči i traktoristovi se vyjadřoval značně nevhodně a v této činnosti pokračoval i po příjezdu strážníků. Z jeho chování bylo patrné, že k pohnutí mysli u něj vedla i konzumace něčeho ostřejšího. A protože mermomocí nechtěl uposlechnout žádné dobré rady ani výzvy, vyvedli jej strážníci z pole až na záchytnou stanici," dodal Sejkora. Tím ale mužova historka nekončí, na záchytce totiž začal z černé tašky, kterou celou dobu nosil na sobě, tahat platební karty. Vyndal také občanský průkaz, na fotografii si ale vůbec nebyl podobný.

"Svou chybu si vzápětí uvědomil, ale to již bylo pozdě. Zjevný rozpor strážníky přirozeně zaujal, ale podezřelý muž jej nebyl schopen vysvětlit a zkusil se ze situace promlčet. Jméno z dokladů naštěstí mělo i účet na sociální síti a na kontakt tam uvedený strážníci zavolali. A v tu chvíli bylo definitivně posekáno," zhodnotil Sejkora. Hovor totiž přijal muž, který stál na nádraží a chystal se jet do Hradce Králové, kde bydlí. Byl však značně roztrpčen, neboť byl na třídě Míru ve vozidle hromadné dopravy před chvílí okraden právě o zmíněnou tašku. "Zpráva od strážníků a návrat všech ztracených věcí zachránila v jeho očích pověst Pardubic a zvedla mu náladu. To samé nešlo prohlásit o 50letém muži, který se z původní pozice polního strašáka rázem vyšvihl na post hlavního podezřelého z trestného činu a skončil v rukách policistů," doplnil mluvčí strážníků.