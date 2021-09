Při příjezdu hasičů z Holic už byli na místě záchranáři a prováděli resuscitaci. Na místo dorazil i automobilový žebřík z pardubické požární stanice. "Staršího muže hasiči umístili na nosítka a pomocí automobilového žebříku snesli na zem. Poté byl pacient převezen do nemocnice," dodala Horáková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.