Muže za vraždu čeká vyhoštění

Osmnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou a vyhoštění z České republiky. To je trest, který si ve středu od pardubického soudu odnesl třiatřicetiletý Ukrajinec Maksym Andrejev za to, že loni 17. listopadu na ubytovně v Opatovicích nad Labem ubodal dva ukrajinské dělníky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv