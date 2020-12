Monice to připomnělo její zážitek a rozhodla se ho zveřejnit. Šla tenkrát s kamarádkami na diskotéku, domů ale odešla dříve než ostatní. Z Karloviny zamířila k Zelené bráně. „U Grandu jsem si všimla, že za mnou jde nějaký mladý kluk. Ulevilo se mi, že v prázdném městě nejsem sama,“ vzpomíná žena.

Mladík ji ale vzápětí doběhl a snažil se jí ukrást kabelku. Přestože žena neustále křičela, žádná pomoc nepřišla. „Narazil mě na zeď, škrtil mě a trhal mi oblečení, pořád chtěl jen tu tašku,“ popisuje Monika. Poté muž utekl a nechal ji zbitou ležet na zemi. Ona se potácela zpátky za kamarádkami na diskotéku. Před vchodem stálo několik policistů, kteří přijeli kvůli jiné rvačce. „Šla jsem za nimi a řekla jim, že mě přepadli. V tom z dálky vyšel ten kluk,“ pokračuje. Policista se za mladým mužem hned rozeběhl a za nedlouho ho chytil. Rozjelo se vyšetřování. „Musela jsem se v nemocnici před lékaři a policisty svlékat, bylo to ponižující, fotili si otisky rukou na mém krku a škrábance na hrudníku,“ dodává Monika s tím, že měla spirální zlomeninu, kvůli níž už nikdy nepohne s prstem. „Nedá se na to zapomenout, pořád se mi to vybavuje,“ dodala s tím, že příběh chtěla lidem říci, když zjistila, že se opět událo něco podobného. „Napadlo mě, že jí to mohl udělat stejný člověk jako mně,“ myslí si. Pachatele, který napadl mladou ženu minulou sobotu, totiž policie ještě nenašla. „Případ je v prověřování, takže se k tomu nemůžeme vyjadřovat,“ vysvětluje policejní mluvčí Markéta Janovská s tím, že nemůže ověřit, zda se případ z roku 1999 skutečně stal, jelikož tak daleko elektronický archiv policie nevidí.

Podle Moniky byl mladík podmíněně odsouzen a musí ženě splácet odškodné. Žádné peníze ale podle jejích slov nezaplatí psychickou újmu, takový zážitek si s sebou žena nese celý život. Ještě dlouho poté se bála jít sama ven a každý kolemjdoucí jí naháněl hrůzu. Stejné pocity nyní prožívá i třiadvacetiletá Katka, která po napadení musela odjet z města. „Přehrává se mi to v hlavě, pořád to vidím před očima a brečím. Nechtěla jsem v Pardubicích vůbec být a nevím, kdy se vrátím,“ říká napadená žena. Z práce se totiž vrací pozdě večer, navíc musí věnčit psa. Představa, že se bude na sídlišti, které do teď považovala za bezpečné, pohybovat večer sama, ji děsí.