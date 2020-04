Strážníci prchajícího cyklistu sledovali z ulice 17. listopadu až na náměstí Čs. Legií, kde mladíka zahlédli, jak se s kolem schovává mezi zaparkovanými vozy. Důvodů k tomuto jednání měl hned několik. V batohu měl použité injekční stříkačky, paralyzér a několik prázdných sáčků po blíže neurčené látce. Na dotaz, kde k zánovnímu dámskému kolu přišel, dvaadvacetiletý muž pověděl, že si jej koupil od nezmámeného člověka na ulici. Po tomto tvrzení strážníci tušili, že se bude nejspíš jednat o kradené kolo, což se vzápětí potvrdilo. Dotazem na Policii ČR bylo zjištěno, že kolo je vedeno v databázi odcizených jízdních kol. Ve světle těchto událostí byl mladík i s kolem předán přivolané hlídce státní policie, která si případ převzala.

Jarní úklid

Při gruntování všechno létalo. Bohužel, z okna ven. Tento svérázný způsob zvolil na ubytovně Hůrka jeden její obyvatel. Vybavení pokoje včetně svých věcí vyházel z okna na dvůr. Po tomto heroickém výkonu usnul. Probuzení by si ale nejspíš přál jiné. Když otevřel oči a spatřil nad sebou strážníky, začal být agresivní. Nezbývalo než použít donucovací prostředky, které muže přiměly ke spolupráci. Poté co nadýchal bezmála dvě a půl promile, následoval převoz na záchytku, kde muž zůstal do svého vystřízlivění.