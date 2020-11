„Osahával svou dceru na přirození, třel se svým penisem o její zadek, pod záminkou mytí se nechával osahávat na penisu a do pochvy jí zasunul část prstu,“ řekla státní zástupkyně Lucie Žabková. Podle obžalovaného ale o nic nešlo a jen se s dcerou koupal a vzájemně se myli, a to i na genitáliích. „Nebo jsem ji mazal pipinu krémem, protože ji měla opruzenou,“ doplnil obžalovaný s tím, že prst mu dovnitř sjel omylem. Odmítl však, že by podobné věci dělal za účelem vlastního uspokojení. Soud muže poslal na šest let do vězení.

Přiznal ale, že si dceru opravdu fotil nahou a snímky i videa poté šířil. „Nevím, proč jsem se začal zabývat dětskou pornografií. Lákalo mě, že to je tabu, navíc jsem pak byl středem pozornosti, lidé mi psali sami, nemusel jsem se nikoho doprošovat,“ řekl muž s tím, že si dceru fotil opakovaně, aby mohl fotky na portálu, kam je vkládal, obměňovat. „Neptal se mě, fotil mě u čůrání, když jsem měla kalhoty dole, nebo ve vaně. Kontroloval mi pipinku, jestli se dobře myju, a fotil mi ji,“ řekla policistům nyní již devítiletá dívka.

V počítači a telefonu obžalovaného muže policie objevila stovky fotografií a desítky videí. Na spoustě z nich byla zachycena jeho dcera ve vyzývavých pózách, na dalších byly i cizí děti. Muž si měl tyto soubory stáhnout. Kromě toho měl v počítači také zoofilní porno, které sám natočil. „Vyrobil jedenáct fotografií a dva videosoubory, na nichž mu pes olizuje penis a varlata,“ popsala Žabková.

Se svou přítelkyní měl muž ještě další dvě děti, starší dceru a mladšího kluka, ty si ale nefotil. Podle znaleckých posudků je poškozená dívka až o dva roky vývojově opožděná. Muž ale odmítl, že by právě toto mohl být důvod, proč si jako svou oběť vybral ji. Podle něho dcera vše dělala dobrovolně a sama od sebe. „Vaše dcera si sedla na gauč, roztáhla nohy a strčila si ruku do přirození. Vy jste ji u toho fotil. Na to přišla sama?“ reagovala soudkyně Anna Sobotková.

Podle matky dětí se o ně muž nikdy příliš nezajímal, trávil čas v práci, s kamarády u piva nebo na telefonu a dětem se nevěnoval. „Věděla jsem, že nějaké nahé fotky dětí má. Myslela jsem ale, že si je vyfotil jen tak, netušila jsem, že to bude někde šířit,“ uvedla matka dětí s tím, že to pro ni byl šok, když zjistila, že partner tráví čas na podobných portálech a seznamkách. Od obžalovaného muže se rozhodla i s dětmi odejít.

Za zločin znásilnění dítěte mladšího 15 let muži hrozilo od 5 do 12 let vězení. „Máme tu příčetného pachatele, který ale nebyl příčetný dost na to, aby tu projevil nějakou lítost. Nevidí na tom nic špatného a nemyslí si, že by dceru nějak poškodil. Existuje přitom riziko, že se dívčiny fotky kdykoli vynoří,“ upozornila státní zástupkyně.

Muž následně lítost projevil. „Nelitujete toho, co jste udělal, ale toho, že museli vaše děti projít trestním řízením. Tohle vlastní otec dítěti nedělá. Vy máte štěstí, že to té dívce kvůli jejímu handicapu zatím nedokapalo, ale to může přijít v budoucnu,“ vysvětlila soudkyně, proč se senát rozhodl udělit trest ve výši šesti let. Výš senát nešel, jelikož polehčující okolností bylo prohlášení o vině, kdy obžalovaný ihned přiznal, že dceru fotil a šířil dětskou pornografii. Jak muž, tak státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání.