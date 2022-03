VIDEO: Řidič přímo před zraky strážníků ukázal, jak se předjíždět nemá

Řidič jedoucí po silnici u Černé za Bory předvedl ukázkový předjížděcí manévr. Tedy, pokud by to byla ukázka toho, jak to nedělat. Před projíždějícími pardubickými strážníky se totiž zjevilo vozidlo taxislužby, které se rozhodlo předjet kamion.

Nebezpečný předjíždějí manévr přímo před zraky strážníků | Video: MP Pardubice