Nejdřív spolu pili, pak ho okradli. Tři Rumuni zmlátili v Polabinách čtvrtého

Kamarádství čtyřem rumunským dělníkům v Pardubicích vydrželo do chvíle, než se jim v očích zaleskly bankovky jednoho z nich. Čtveřice spolu popíjela v baru, kde vyšlo najevo, že jeden z nich má s sebou celou výplatu, se kterou chce druhý den jet do rodné vlasti. Tak ho v noci v parku společně zmlátili a okradli, sebrali mu 25 tisíc korun. A šli dál pít do dalšího baru, za jeho peníze, samozřejmě. Oloupený Rumun si to nenechal líbit, a tak ještě tutéž noc všichni tři skončili ve vazbě, cestu tam měli přes záchytku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK