V 9 hodin ráno volání o pomoc od své starší ženy zaslechl na chodbě soused. Hlídka strážníků přes dveře zjistila, že žena v noci upadla a nemůže vstát. Vzhledem k tomu, že šlo o byt ve 13. patře, přivolali strážníci hasiče, kteří rozlomili zámek. Ženu si převzala záchranná služba a převezla ji do nemocnice. V druhém případě šlo o volání o pomoc přijaté prostřednictvím tísňového tlačítka Signál v tísni, které provozuje Městská policie Pardubice. I zde seniorka v bytě upadla. Strážníci ženě pomohli vstát, ověřili zdravotní stav, a protože v tomto případě nedošlo ke zranění ani vyčerpání, informovali pouze rodinu a byt opustili.

Do třetice strážníci pomáhali seniorce chvíli po sobotní půlnoci, kdy na ulici našli bosou ženu v noční košili. Žena si stěžovala na bolesti na hrudi, hlídka ihned přivolala záchrannou službu. Zdravotníci převezli ženu do nemocnice a strážníci ihned informovali rodinu.

Hlavní problémový faktor víkendu byl opět alkohol. Strážníci za dva dny narazili hned na deset mladistvých pod vlivem alkoholu. Prvního sólistu nalezla hlídka v neděli nad ránem, ležícího a spícího na lavičce autobusové zastávky. Při dechové zkoušce se 17letý mladík dostal na hodnotu 1,40 promile alkoholu v dechu.

Další parta slavila narozeniny v Srnojedech v altánku. Rozjetou oslavu ukončil také příjezd hlídky. Čtveřice mladíků ve věku 16 až 17 let zde svorně nafoukala přes jedno promile alkoholu. Paradoxně nejméně – 1,03 promile, nadýchal sám 17letý oslavenec. Zato jeho kamarád to vytáhl až na 1,95 promile alkoholu v dechu. Strážníci tyto narozeninové dárečky předali zpět do rodin.

Poslední partička na sebe upoutala pozornost rušením nočního klidu v parku u Labské ulice pod zámkem. Tady se párty teprve rozjížděla, mladíci opět ve věku 16 až 17 let nadýchali až po 0,84 promile. Při jednání se strážníky ale zapomněli na slušné vychování. Nejaktivněji se do dění zapojoval 16letý hoch, který strážníkům začal nadávat a vykoledoval si tak prémii v pokuty příkazem na místě. Velké ego a velká gesta však bylo vše, co dovedl předvést. Tisíc korun pokuty za něj nakonec musela zaplatit jeho maminka.

Ve všech zmíněných případech předali strážníci mladistvé osoby zákonným zástupcům a zároveň o jejich skutcích bude informován orgán sociálně-právní ochrany dětí, který si s rodinami bude věci dále řešit.

Alkohol stál také za několika konflikty. Po sobotní půlnoci mohli všichni poslouchat 18letého mladíka, který na celé Pernštýnské náměstí křičel vulgární nadávky. Nedbal domlouvání od svých kamarádů a ani od strážníků. Dechová zkouška ukázala přes 2 promile alkoholu, ale mladý muž poté začal svou agresivitu stupňovat, opakovaně se i přes výzvy výhružně přibližovat ke strážníkům až zničehonic skončil na zemi v poutech a následně na záchytné stanici, odkud odešel až po vystřízlivění bohatší o zážitek a chudší o dva tisíce korun. Na Hradecké ulici poté museli strážníci ukončit potyčku tří cizinců, která skončila jednou rozbitou hlavou a dvěma pokutami za celkem 4500 korun.

Chvíli poté hlídka musela zakročit také na Dubině, kde se kolem restaurace v silnici vozila dvě ječící děvčata na vozíku, který stává před prodejnou potravin. Před příjezdem strážníků se dvě 19leté dívky před hlídkou zamkly v pokoji penzionu v domnění, že když budou házet nedopalky z oken, stanou se neviditelné a hlídka odejde. Zapomněly hlavně na nevýhodu penzionů. Pokoj strážníkům odemkl majitel objektu a vzápětí 19letým dámám ukončil pobyt. Následovalo přiznání, navrácení vozíku na místo a oznámení správnímu orgánu.