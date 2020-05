Motal se po chodníku, močil na něj a vbíhal do silnice před projíždějící auta i vozidla MHD. To je výčet chování podivína v centru Pardubic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

A alkohol za tím vším tentokrát nebyl. Strážníci správně odhadli, že se bude jednat nejspíš o psychicky nemocného člověka, takže na místo zavolali záchranku. Do té doby osobu hlídali, aby si neublížila. Čtyřiačtyřicetiletý muž opakovaně prováděl nečekané pohyby a výpady, což doprovázel chrčením. Po příjezdu zdravotníků a rozhodnutí o převozu do nemocnice začal být muž agresivní, takže hlídka provedla ještě doprovod. V sanitce začal muž útočit na posádku a pokusil se kopanci poničit přístrojové vybavení. Zde už nezbylo nic jiného, než muži přiložit pouta a zabránit tak dalším škodám. Poté co byl muž zklidněn a hospitalizován, hlídka areál nemocnice opustila.