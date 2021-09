Ve čtvrtek 23. září proběhla další část soudu k případu Adama Vyčítala, který po operaci mandlí v Pardubické nemocnici skončil ve vigilním kómatu. Vypovídala lékařka dětského oddělení. Matka Adámka si dnes u pardubického okresního soudu výpověď obžalované lékařky neposlechla, musela být doma, kde se stará o syna.

Okresní soud v Pardubicích se znovu zabývá kauzou Adama Vyčítala, který po operaci mandlí v Pardubické nemocnici skončil v kómatu. | Foto: Deník/Nikola Remešová

Státní zastupitelství se rozhodlo obžalovat doktorku Martinu Šípkovou již v roce 2019. „U doktorky Šípkové se to týká nedbalostního přečinu těžké ublížení," uvedl státní zástupce Lukáš Hrubý. Lékařka pracovala v Pardubické nemocnici od roku 2016. Navíc zastávala funkci lokálního manažera kvality. Do Pardubické nemocnice se rozhodla přejít z nemocnice v Ústí nad Orlicí, která spadá do stejného koncernu. U soudu tichým hlasem přiznala, že nic podobného za svou praxi nezažila. „Zpětně se to hodnotí asi lehce. V daný moment to byl chaos a obrovský stres,“ sdělila Šípková soudu. Dodala, že ačkoliv se snažila zachovat navenek klid, bylo to strašné. „Dělala jsem vše co jsem v danou situaci mohla,“ popsala svou noční směnu, kterou sloužila 14. května 2017.