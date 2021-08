Neviděl jsi moje ukradené kolo? ptal se mladík. Místo odpovědi dostal ránu pěstí

Osmnáctiletý mladík si v Pardubicích v noci ze soboty na neděli vyzkoušel, co to znamená mít pořádnou smůlu. Po jedné hodině ranní se vydal na kole do centra, kde bicykl odložil. Když se pro něj vrátil, už ho tam ale nenašel. A začala se mu na paty lepit hned dvojitá smůla.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK