Mladá žena v sobotu večer v Pardubicích na Závodu Míru venčila psa, když její pozornost upoutal muž, který se poblíž cyklostezky pohyboval okolo auta a svítil si baterkou. Muž si ale všiml také ženy, rozeběhl se k ní a napadl ji. Agresor napadené ženě sebral mobilní telefon a z místa odešel. Žena skončila v nemocnici s několika tržnými ranami na hlavě. „Dceru srazil na zem, udeřil několikrát něčím do hlavy, myslí, že to byl obušek,“ popsala situaci matka napadené ženy na sociálních sítích.

Po neznámém pachateli policie pátrá. „Kdo je útočníkem, a proč ženě takovým způsobem ublížil, to kriminalisté prověřují. Možná se obával fotografie, když se pohyboval okolo zaparkovaného vozidla, možná chtěl jen mobilní telefon, který měla mladá žena u sebe. To vše je předmětem prověřování,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Agresor měřil zhruba 170 centimetrů byl hubený, světlé pleti, mluvil česky bez přízvuku, na sobě měl tmavou bundu,s kapucí přetaženou přes hlavu, světlé kalhoty, přes obličej měl černou roušku. Policie žádá občany o jakoukoli informaci, která by mohla vést k nalezení muže. Lidé mají volat na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 566 651.