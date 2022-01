VIDEO: O pohlaví se nezajímala, novorozence vyhodila do kontejneru a šla spát

/ESKORTA ŽENY K SOUDU, VIDEOZÁZNAM TISKOVÉ KONFERENCE POLICIE ČR/ Soud v poledne rozhodl o vzetí ženy do vazební věznice v Brně. Matce, která v sobotu v noci nad ránem vyhodila novorozence do kontejneru na Labském palouku v Pardubicích, hrozí až výjimečný trest. Ženě je 25 let, má už děti, a novorozencem je holčička. Doposud nebyla trestaná. Bydlí v paneláku v sousedství kontejnerového hnízda. Partner ženy chce děťátko do své péče. Podívejte se na videa z eskorty ženy k soudu.

Policisté vedou k soudu ženu, která vyhodila své novorozeně do kontejneru. Soud rozhodoval o jejím vzetí do vazby. | Video: Remešová Nikola