Od pátečního odpoledne do neděle museli strážníci v Pardubicích řešit případy celkem osmnácti opilců. Zatímco někteří byli tak opilí, že skončili rovnou v péči zdravotníků, jiní svým chováním ohrožovali lidi ve svém okolí.

Záchytka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Právě to byl případ sedmapadesátiletého muže, který se za doprovodu nadávek a výhružek dobýval do bytu své matky. Stejným způsobem se zpočátku choval i k přivolaným strážníkům, poté se ale uklidnil a hlídka ho převezla na záchytnou stanici. Po chvíli se k němu přidali i další dva opilci, kteří na sídlišti Dubina agresivně útočili na kolemjdoucí. „V přítomnosti strážníků se pustili dokonce i do kopání a plivání. Toto počínání jim nevyneslo odchyt slin do zkumavky samotestovací sady antigenních testů, ale použití donucovacích prostředků a další přesun na záchytku,“ řekla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.