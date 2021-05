Svou vinu odmítá a nepřistoupil na dohodu. „Děti mě nikdy nepřitahovaly, nevím, jak se jí to povedlo, vymyslet takovou věc. Nezlobím se na ni, měl jsem to řešit hned, když matce své kamarádky řekla, že jsem jí lízal kačenu a vylila na mě džus,“ uvedl muž ve výpovědi. K incidentu mělo dojít v dubnu loňského roku na společném výletě k rybníku, na sběr šípků a na pohár. Dívenka se svým zážitkem poté svěřila několika lidem.

Muž holčičku velmi dobře zná, protože bydlí ve stejném domě jako její babička, kam ji přibližně jednou za 14 dní vozí otec. „Šel jsem krmit kačeny, ona chtěla se mnou. Říkala, že chce jezdit na koni, celý den jsem ji nosil na ramenou. Do hotelu jsme šli na pohár. Když jsme čekali, než ho připraví, zašel jsem si zakouřit před hotel. Pak jsem ji hledal, utekla za zahrádku na houpačku. Měla vykasané triko, bylo jí vidět břicho a trochu stažené tepláky, já jí je ale nestáhl. Jen natáhl, protože mi zase chtěla vlézt na ramena,“ četla dál z protokolu předsedkyně soudního senátu Anna Sobotková.

Odškodné 200 tisíc

Na celém dni by nic neměnil, dívku zná přibližně rok a půl. „Beru to tak, že je to malý dítě. Už jsem ji nahou viděl, s klukama řádila v bazénu a pak nahá lítala po baráku, sexuálně mi to nic nedělalo,“ dodal obviněný muž ve výpovědi. „Podle znaleckého posudku k ní má silně pozitivní vztah dědečkovského charakteru,“ řekla jeho obhájkyně Alena Šlajsová.

Rodina za psychickou újmu požaduje odškodné 200 tisíc korun. Státní zástupkyně požaduje trest na spodní hranici zákonné trestní sazby. Muže by tedy čekalo pět let za mřížemi, pokud se prokáže, že se opravdu jako hodný dědeček nechoval. Soud ve středu rozhodl o prodloužení vazby. Odmítl záruku od rodiny obžalovaného i jeho vlastní slib, že dívenku nebude nijak kontaktovat. „I v této fázi řízení je k vazbě stále důvod. Známe znalecké posudky, víme, jaké jsou výslechy svědků, podezření, že se skutek stal je stále silné,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Anna Sobotková.

Soud měl k dispozici natočenou výpověď nezletilé a znalecké posudky jak na dívku, tak obžalovaného muže. U něj znalci upozornili na určité složky, které napovídají, že by mohl v obtěžování pokračovat. „Výpověď nezletilé je natočená, víme, jak reaguje, jsou na ni znalecké posudky. Zároveň znalci shledali, že vy jste plně trestně odpovědný. Navíc bydlíte v sousedství babičky holčičiky a mohla by vás potkávat,“ dodala Sobotková.

Vzhledem k předchozí majetkové trestné činnosti v minulosti ke slibu obžalovaného soud nepřihlédl. „Na další vazbě jsem trvala vzhledem ke závažnosti činu i znaleckému posudku, podle kterého má obžalovaný smíšenou poruchu osobnosti,“ okomentovala státní zástupkyně Žabková. Protože muž podal stížnost, hlavní líčení bylo zatím odloženo, dokud stížnost neprojedná Vrchní soud v Praze. V další fázi se budou vyslýchat svědci a soudní znalci.