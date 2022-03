Přítomný Tomáš Fiala, který je v současné době ve vazbě, si podle nepravomocného rozsudku měl odpykat ve vězení 23 let, což je výjimečný trest. Je obžalován také z pokusu o podvod. V případu je obžalován kvůli podvodu také Jiří Nehyba, který měl jít podle nepravomocného rozhodnutí do vězení za podvod na pět let a zaplatit pět milionů korun jako peněžitý trest. Mladíci vinu odmítají.

Pondělní soud byl velmi krátký, omezil se pouze na výslech znalkyně Miroslavy Dostálové, která odhadovala cenu nemovitosti.

Při posuzování ceny byl problém, že v době prodeje vily, v červnu 2019, nebyly v prodeji žádné další podobné nemovitosti vhodné pro porovnání. „V té době byla na realitním trhu jen jedna podobná funkcionalistická vila v katastrálním území Strašnice, tak nemohlo dojít k porovnání. Na to jsou potřeba minimálně tři nemovitosti,“ uvedla znalkyně Dostálová.

Vila v Bubenči, která byla předmětem sporu, je podle znalkyně Dostálové ve velmi špatném stavu a téměř se rozpadá. Ve vile byla odpojená elektřina, plyn i voda. Podle jejích slov by nemovitost, ve stavu v jakém se nachází, měla cenu maximálně 7 439 712 milionů korun a ne navrhovaných 25 až 30 milionů.

„Kdyby to nebylo tak poničené, a aspoň funkční, tak by cena byla kolem 25 až 30 milionů,“ uvedla znalkyně s tím, že při návštěvě vily se bála dovnitř vstoupit, aby se na ni nějaká část nezřítila.

Po krátkém výsledku znalkyně Dostálové byl soud přerušen. Další jednání proběhne v úterý 15. března, kdy dojde k výslechům dalších znalců, mezi nimi například lékařky.

Pětadvacetiletý Fiala a o rok starší Nehyba chtěli podle obžaloby získat historickou vilu v hodnotě přesahující 20 milionů korun, kterou vlastnila později zavražděná seniorka. Zfalšovali kupní smlouvu, Fiala pak majitelku nemovitosti i jejího druha odvezl počátkem června 2019 do pronajaté chaty. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. Vražda se podle obžaloby měla stát ve vesnici Velká Paseka na Havlíčkobrodsku.