Žena byla rozhodnuta s osmiletou dcerou strávit noc na ulici u zdi domu. Důvodem pro takové jednání byla dlouhodobá složitá situace v domácnosti a těžká opilost. Žena poté údajně domácnost opustila a hodlala vlakem zamířit k matce do jiného města. Cestu jí však zkřížil alkohol. Strážníci situaci za daných okolností nemohli řešit jinak, než přivoláním sociální pracovnice a umístěním dítěte do zařízení Klokánek. Případem se dále bude zabývat Policie České republiky.

Unesla mě manželka a tchýně

Zvláštní žádost o pomoc přijalo operační středisko Městské policie v Pardubicích ve večerních hodinách. Na druhém konci žádal muž o pomoc, protože byl unesen. Manželka s tchýní jej prý měli uzamknout v domovním patře. Strážníci spolu s policejní hlídkou na místo dorazili současně. Místo únosu však spíše řešili složitou rodinnou situaci. Volající muž byl pod vlivem léků v kombinaci s alkoholem a jeho závislost doma řešili svérázným způsobem kvůli tomu, že v tomto stavu si již v minulosti přivodil zranění a budil rozpačité reakce okolí. Slova rodiny vzápětí potvrdil i údajně unesený muž, který toto prohlášení učinil před domem pouze ve spodním prádle. Případem se nadále zabývá Policie České republiky.

Kolo, hůl a alkohol

Hlídka strážníků byla na náměstí Čs. legií svědkem pádu a zranění 69letého muže. Ten se k zemi skácel poté, co značně nejistým krokem vedl jízdní kolo a zamotala se mu do něj hůl. Své udělalo také přes dvě promile alkoholu v dechu, které ukázala následná dechová zkouška. Muž si pádem způsobil zranění na hlavě. Strážníci proto zavolali záchrannou službu, která muže převezla do nemocnice a jízdní kolo hlídka na místě zajistila zámkem ke stromu.