Jednu trojici nalezla hlídka na autobusovém nádraží. Čerstvě osmnáctiletý mladý muž zde svému kamarádovi (17) a kamarádce (15) poskytl alkohol a výsledky se dostavily. Oba nezletilí nadýchali těsně pod jedno promile alkoholu a jejich čerstvě dospělý kamarád téměř celou dobu zvracel. Všechny účastníky tohoto večírku si přijeli převzít rodiče.

V druhém případě šlo o slečnu ve věku 15 a chlapce ve věku 16 a 17 let, kteří neměli o půlnoci ani tolik rozumu, aby si na autobusové zastávce před hlídkou nepřipíjeli z lahve tvrdého alkoholu. Strážníkům zkoušeli vysvětlovat, že by měli dělat něco jiného, že jim přístroj měří špatně, že mají obrovské problémy, stihli poukázat na jiné domnělé nepravosti a vodopád výmluv by asi pokračoval, nebýt příjezdu zákonných zástupců. Matka mladé dívky, která vyfoukla přes 1,5 promile alkoholu, dceru důrazně vyřešila rovnou na místě, ale všechny případy ještě poputují k pracovníkům sociálního odboru k dalšímu projednání.

Hlasitá radost ze shledání

Rušení nočního klidu bývá zpravidla jednorázová záležitost. Teď ale naši strážníci přijeli k takovému, které se prý opakuje každý pátek. Vysvětlení bylo poměrně jednoduché. Jak strážníci zjistili, v pátek se manželce domů vždy vrací manžel a evidentně jde o šťastné manželství. Příští shledání prý už dvojice zkusí oslavit méně hlasitými projevy vášně.

Agresivního muže krotili strážníci třikrát

Muže, který notně přebral a začal být nebezpečný sobě i ostatním, museli ve městě krotit strážníci. S hlídkou nespolupracoval, dechovou zkoušku odmítl a místo ní se snažil utéct. Po krátkém zápasu s muži zákona skončil na záchytné stanici. Ani zde svůj názor nezměnil a ke vstřícnému chování byl stále daleko, protože po umístění se pokusil napadnout zřízence a hlídka musela na místo podruhé a o hodinu později ještě jednou. Po vystřízlivění byl tento výkon oceněn vysokou pokutou.

Rumový plaváček

Muže, který ukradl lahev rumu v obchodě v Polabinách, pronásledovala ostraha prodejny a dvě hlídky strážníků. Pachatel na bezhlavém útěku zahodil ostražitost a podařilo se mu skončit ve slepém rameni Labe. Z vody vylezl už s prázdnýma rukama. Proč je rum pryč vysvětlit nedokázal, chvíli zapíral i jeho krádež, ale nakonec se přiznal a protože to nebyl zdaleka jeho první konflikt se zákonem, odvezla si jej policie.

Vratné lahve 2

Šest basiček prázdných lahví od piva si v sobotu trojice mužů zkusila ukrást z rampy obchodního domu v Pardubicích. Neměli štěstí. Strážníci byli na místě cobydup. Trojici pachatelů opodál pochytali a basy i lahve je nechali vrátit na původní místo. Samozřejmě zcela bezplatně. Ale na památku mají od nás všichni tři alespoň stvrzenky.