„Zraněného a viditelně otřeseného muže si všiml strážník, který projížděl okolo. Napadeného 21letého muže se ujal, usadil jej do služebního vozidla a podle získaného popisu vyrazil dohledat útočníka,“ popsal mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

To se mu podařilo na Hradecké ulici, kde se muž ke všemu doznal, i k tomu, že to je teprve rok od doby, kdy ho pustili z vězení. Zraněného si museli do péče převzít záchranáři.