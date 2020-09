Pár bezdomovců v podnapilém stavu odvezla městská policie z festivalu v Automatických mlýnech na záchytku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Daniela Loudová

Poté co se třiatřicetiletý muž pokusil napadnout pořadatele, přijela policie. Jeho šestatřicetiletá žena nejprve před hlídkou i návštěvníky vykonala tělesnou potřebu, a aby se vyhnula potížím, předstírala záchvat. Záchranka ji proto odvezla do nemocnice, kde lékaři jakýkoli zdravotní problém vyloučili. Následně byla odvezena na záchytnou stanici. Mezitím agresivní bezdomovec nakopl jednoho z policistů do hrudi a poškodil sanitní vozidlo městské policie. Muže museli strážníci spoutat a taktéž odvézt na záchytnou stanici.