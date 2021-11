Než se ale podařilo muži provést dechovou zkoušku trvalo to tři hodiny. Policie na opilce přišla tak, že muž nasedl v Pardubicích do taxíku, v průběhu cesty se však začal třást a po příjezdu na Pernštýnské náměstí už začal být zcela mimo.

Tři hodiny se strážníci, policisté i záchranáři věnovali 36letému muži z Konga. Cizinec nadýchal 3,83 promile alkoholuZdroj: MP Pardubice

„Strážníci se ho snažili uklidnit, ale některé bludy byly nad jejich síly i nad možnosti přivolané posádky záchranné služby. Díky hlídce Policie České republiky se podařilo zjistit alespoň mužovu totožnost, ale to byl jediný drobný úspěch,“ uvedl mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Přivolaný lékař doporučil muže převézt na záchytnou stanici. Po tom, co dechová zkouška ukázala 3,83 promile, muže záchytná stanice přijmout nemohla. Putoval tak rovnou do nemocnice. Strážníci se tedy postarali o další asistenci při převozu, kde se po více než třech hodinách podařilo tuto jízdu taxíkem ukončit předáním do péče lékařského personálu.