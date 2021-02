Po ošetření zranění byl propuštěn. Jenže domů se mu nechtělo a tak zamířil hledat úkryt někde poblíž. Čekáte-li, že kroky tohoto syna země hraběte Drákuly zavedly na oddělení hematologie, musíte počkat na jiný příběh. 43letý cizinec se ve tři hodiny ráno zjevil na oddělení patologie. Pro kýčovitost momentu nebylo třeba dalších rekvizit jako chrastění řetězem nebo kvílení po chodbách. Scénář tohoto příběhu se psal v Pardubicích a ne Hollywoodu, proto nebude pokračovat obvyklou kýčovitou zápletkou s pronásledování sestřičky v titěrné uniformě kolem mrazicích boxů. Pravdou ale je, že pacienti tohoto oddělení obvykle sami nepřicházejí. Tím se muž jasně prozradil. Personál místo exorcisty zavolal na místo strážníky. Hlídka mužovo bloudění patologií neukončila osikovým kolíkem vraženým do srdce, ani použitím česnekového spreje. Strážníci opilce nasměrovali ze dveří a poslali směrem k domovu.

Zkusil napadnout strážníka a když to nevyšlo, tloukl aspoň hlavou o zem

Dva muži, v sobotu večer konzumaci alkoholu přehnali natolik, že na třídě Míru marně bojovali s gravitací. Před přijíždějící hlídkou si jeden z mužů pádem rozčísl hlavu o budovu poštovního úřadu. Jeden ze strážníků k němu okamžitě zamířil s cílem poskytnout první pomoc, které se ale zraněný opilec bránil s použitím pravidla: pro dobrotu na žebrotu. Šedesátiletý opilec se strážníka na oplátku pokusil udeřit. Minul a vzápětí skončil na zemi a v poutech. To mu však nezabránilo v tom, aby hlavou dál tloukl o chodník, ve snaze sehrát co největší divadlo. Při tomto přehrávání si robil obočí, které mu ještě před příjezdem záchranné služby ošetřili strážníci. Agresivitu to nějak neomezilo a tak do nemocnice putoval v poutech. Tam ostatně o chvíli později skončil také jeho pětačtyřicetiletý kumpán, který nadýchal 3,34 promile alkoholu.

Za dané situace mnohdy marně voláme po zodpovědném chování. Tito dva opilci zaměstnali po dobu 40 minut 5 strážníků městské policie, dvě posádky záchranné služby a personál nemocnice. Dohromady více, jak patnáct lidí. I za normální situace by toto bylo nešťastné, v současné době se nám ale pro takové chování těžko hledají slova.