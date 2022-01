„Dívce znemožnil slovně i aktivně se bránit, následně jí osahával prsa. Když začala křičet, zacpal jí rukou pusu. Poté dívku pustil, řekl, aby to neříkala matce, a odešel z koupelny,“ je uvedeno v obžalobě.

Ihned po incidentu dívka situaci zamlčela. Zhruba po měsíci však promluvila, když byla svědkem konfliktu mezi rodiči a chtěla situaci zabránit, protože se o matku bála.

VIDEO: O pohlaví se nezajímala, novorozence vyhodila do kontejneru a šla spát

Matka po dceřiných slovech zavolala policii a otec byl zadržen. Poté mu byl nařízen zákaz styku a dceru už od té doby neviděl.

Otec s matkou dívky spolu už nežijí a mají dlouhodobé konflikty. Podle dcery otec často křičel a někdy fyzicky napadl ji i její matku.

Muž zneužití dcery popírá

Muž zneužití odmítá. Uvedl, že dceru sice odvedl do koupelny a sebral jí mobil, ale sexuálně ji nezneužíval. Pouze ji fyzicky potrestal za to, že byla drzá.

„Poškozená byla s odstupem jednoho roku vyslechnuta znalkyní, která neseznala žádnou skutečnost, že by dívka svou výpověď změnila. Bez toho, že by ji mohl někdo navést nebo zmanipulovat, tak spontánně řekla, co se jí mělo stát, a podrobně uvedla, co se stalo. Svědecké výpovědi nevyvrací, že se situace nemohla stát. Obžalovaný mohl jednat v náhlé frustraci,“ konstatoval soudce Roman Drahný.

„Je nepochybné, že jsou určité verze, které se rozcházejí v detailech i v podstatnějších věcech, ale nemám důkaz, abych znevěrohodnila její výpověď, není zřejmý motiv, proč by si to dívka vymyslela,“ uvedla znalkyně Marta Čermáková.

Pedofilní orientace se u muže neprokázala. „Obžalovaný páchání skutku popíral. Nedospěl jsem k závěru že by u něj byla přítomná nějaká sexuální porucha a parafilie. Neprokázalo se, že by byl sexuálně přitahován nezletilými,“ poznamenal znalec v oblasti psychiatrie Marek Páv.

Zrušení parkování neprošlo. Město hledá nové možnosti úprav třídy 17. listopadu

Hlavní líčení probíhalo v lednu 2021 na vrchním soudu v Praze, po odvolání se případ vrátil k jednání a ověření důkazů na krajský soud, který trest snížil.

„Vzhledem k tomu že se jednalo o ojedinělý případ, který už se neopakoval, a obžalovaný řádně dodržuje stanovená nařízení, se soud rozhodl odsoudit Miroslava T. v nižší hranici trestní sazby ke třem letům odnětí svobody ve věznici s ostrahou s podmíněným odkladem se zkušební dobou pět let,“ uvedl Drahný.

Muž také musí dceři uhradit nemajetkovou újmu 100 tisíc korun. Dále soud udává povinnost, aby se obžalovaný zdržel jakýchkoliv nevhodných styků s dcerou. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný si nechal lhůtu pro odvolání.