„Rádi bychom uklidnili veřejnost, podezřelého jsme dopadli a muž skončil ve vazbě. Jedná se o sedmadvacetiletého muže, který není policistům neznámý, v minulosti byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost,“ informovala policejní mluvčí Dita Holečková.

„Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování nebudeme z taktických důvodů poskytovat bližší informace, ani to jak byl pachatel dopaden,“ dodala Holečková.

Pokud se mužova vina prokáže, hrozí mu za trestný čin loupeže dva až deset let za mřížemi.

Brutalita útoku zaskočila i policisty

„V dáli jsem si všimla chlápka, měl na sobě čelovku a koukal do dodávky odstavené na parkovišti u železářství. Nevěnovala jsem mu pozornost, protože jsem si myslela, že to je jeho auto a něco tam opravuje,“ popsala chvíle, které útoku předcházely, napadená Katka. Třiadvacetiletá žena si muže nevšímala, dokud se nezačal chovat podezřele a nechodil kolem ní sem a tam. Když se rozhodla jít domů, protože se už bála, muž se za ní rozeběhl a začal ji bít. „Rozeběhl se za mnou, stáhl mě na zem a hned mě začal mlátit obuškem přímo do hlavy,“ líčila napadená.

„Dej mi ten telefon!“ to jsou jediná slova, která od pachatele slyšela. Vybavila si jen, že se jednalo o muže hubené postavy, který na sobě měl černou bundu s kapucí a roušku. Otřesená žena se poté vydala mezi panelové domy, kde se svalila na lavičku. „Všude jsem měla krev, byla pode mnou kaluž,“ vzpomíná. To už k ní ale běželi dva lidé, kteří zaslechli její zoufalé volání a zavolali záchranku. Katka odjela z nemocnice se 13 stehy na hlavě, jedna ze čtyř tržných ran byla dlouhá šest centimetrů. Kromě zranění si ale z útoku odnesla také psychické trauma, musela odjet z města a bála se do Pardubic vrátit.

Brutálním útokem byli zaskočeni také policisté, kteří po neznámém pachateli ihned začali intenzivně pátrat. „Podobný případ, kdy by neznámý pachatel takovýmto surovým způsobem zaútočil na cizí ženu, v posledních letech neevidujeme,“ potvrdila krátce po činu policejní mluvčí Eva Maturová.