Dnes 38letý muž před soudem stojí znovu. Tentokrát za podezření ze spáchání zločinu znásilnění a vydírání.

„V červenci, okolo 16 hodin na louce poblíž ubytovny v Chrudimi, přistoupil k nezletilé, jejíž nízký věk znal, a pro své sexuální uspokojení, zneužívaje své fyzické převahy, po dívce požadoval, aby si lehla na zem, což odmítla, proto do ní strčil až upadla na zem, poté ji přilehl a opakovaně ji hladil na jejím přirození, čemuž se bránila,“ sdělil část obžaloby státní zástupce Lukáš Vodička.

Obžalovaný muž před pardubickým soudem tvrdil, že čin nespáchal. Žákyni třetí třídy znal z chrudimské ubytovny, její věk ale prý nešlo rozpoznat. „Chlap to v dnešní době nepozná,“ řekl obžalovaný, kterého k soudu z vazby přivedla policejní eskorta.

„Já jsem v tu dobu doma ani nebyl. Rozvážel jsem po městě letáky,“ tvrdil obviněný.

Muž u soudu také tvrdil, že se mu líbí ženy ve středním věku, podle jeho slov od dvaceti let výše.

Podle znaleckých posudků trpí muž lehkou mentální retardací. Sexuální deviaci u něj ale lékaři nezjistili.

„Domnívám se, že hlavním problémem je mentální retardace. Uložit znovu ústavní léčbu u jedince s mentální retardací by bylo zřejmě k ničemu. On nemá kapacitu na to, aby vstřebal další nové poznatky,“ řekl sexuolog Luděk Daněk s tím, že muž trpí i sexuální nezdrženlivostí a má sklony k agresivitě. Nic z toho si muž, podle odborníků, ale nepřiznává.

Volání o pomoc

Oběť od znásilnění zřejmě zachránilo volání o pomoc. Podle soudního spisu svého jednání násilník nechal až poté, co na místo přiběhla žena, která na něj křičela, ať toho nechá.

„Všimla jsem si, že ji často sledoval. Ten den jsem to viděla z kuchyně. Svalil ji z kopce a pak si na ni lehl a začal ji osahávat. Pak jsem slyšela, jak hrozně křičí o pomoc,“ uvedla podle spisu svědkyně, která dívence vyběhla na pomoc.

Dívka po pár dnech sebrala odvahu a událost popsala své rodině, která zavolala policii.

„Není pravda, že jsem ji strčil. Nevím, co jí tam táhlo, lehla si normálně na záda, roztáhla nohy a sváděla mě. Já jsem ji jenom hladil,“ vypověděl dříve muž na policii. U soudu dnes ale tvrdil, že s dívkou nikdy nebyl o samotě. Proč své výpovědi měnil muž neodkázal vysvětlit.

„Měl větší sílu než já.“

Dívka na policii popsala, že ji muž silou držel na zemi a osahával mezi nohama, navíc ji pohrozil, že pokud někomu řekne, co se stalo, tak jí to udělá znovu.

„Chtěla jsem utéct domů, nemohla jsem ho odtlačit, nešlo to, měl větší sílu než já. Začal mě sahat mez nohy, křičela jsem o pomoc,“ vypověděla dívka.

Muž čelí obžalobě ze zločinu znásilnění i vydírání. „Když odcházel, šeptal na mě, že to udělá znova,“ vypověděla dívka, která se tak bála čin hned nahlásit.

Pokud bude obžalovaný uznán vinným, hrozí mu vězení na pět až dvanáct let. O výši trestu rozhodne pardubická pobočka Krajského soudu tento týden.