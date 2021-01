Ostrý start začal hned v pátek o půl jedné ráno, kdy se podnapilý muž verbálně pustil do ostrahy i pokladní na pardubickém nádraží. Tuto situaci však velmi rychle uklidnili strážníci. O půl osmé ráno následovala další událost, kdy na tísňovou linku zavolala žena, že zřejmě zfetovaný muž kope do garážových vrat. Tohoto případu i muže se ale ujala Policie ČR.

V pravé poledne pak bylo rušno na úřadě. Dvaatřicetiletý řidič neunesl fakt, že se svým způsobem jízdy vybodoval, tudíž bude bez řidičáku. Muž na úřednici velmi vulgárně křičel a neštítil se ani výhrůžek, proto žena využila tísňové tlačítko, které na místo okamžitě přivolalo strážníky. Muž ale ve své hysterické krasojízdě pokračoval dál, a protože mu nestačila jedna hlídka, zavolal si i druhou, tentokrát stání policie, která se křiklouna ujala.

Ten pravý kolotoč pak nastal ve tři odpoledne. V hlavní roli milostný trojúhelník osob bez domova. Tahle trojice se potkala na nábřeží Závodu míru. Bývalého partnera popadla žárlivost, takže novému amantovi své bývalé lásky dal pěstí do nosu. Kromě silné opilosti (2,59 promile), měl sok v lásce přeražený nos a obličej od krve. Strážníci na místě muži poskytli první pomoc a přivolali záchranku, která jej odvezla do nemocnice. O hodinu později byly hlídky městské policie prostřednictvím tísňové linky přivolány zpět. Pozdvižení opět způsobil muž, který tentokrát působil jako mstitel své bývalé partnerky. Nelíbilo se mu, že obyvatel domu, kam žena chtěla jít, ji vyhodil s tím, že v domě nebydlí a nemá tam co pohledávat. Za akt pomsty si třiatřicetiletý bezdomovec zvolil poškození mužova vozidla. Odneslo to hlavně čelní sklo. Ale ani to agresorovi nestačilo, a tak na muže ještě opět zaútočil pěstí a zase mířil na nos. V tu chvíli se na pomoc seběhli svědci celé události a taky na místo akorát dorazili strážníci. Situace byla uklidněna a zároveň s podezřením na spáchání trestného činu, předána hlídce státní policie.

Silné erupce měly dozvuk ještě v sobotu časně ráno, kdy strážníci vyjížděli k oznámení na narušení občanského soužití. Pustili se do sebe dva muži, a to s takovou razancí, že opět došlo k poškození cizího zaparkovaného vozidla. Strážníkům se podařilo dohledat podezřelou osobu, která byla navíc ještě pod vlivem alkoholu (2,10 promile). I v tomto případě byl výtečník předán hlídce státní policie.

V neděli pozornosti strážníků neuniklo vozidlo s posádkou, o které je známo, že patří mezi uživatele jiných návykových látek. Dechovou zkoušku byla jedenadvacetiletá řidička ochotna podstoupit, ale orientační test na přítomnost návykových látek odmítla. Šoférka i se svou čtyřčlennou mužskou posádkou tak ve společnosti strážníků vyčkala na příjezd Policie ČR, která si případ převzala.