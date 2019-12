/FOTO/ Geny slavnějšího rodáka Jánošíka v sobě o víkendu nezapřel devětadvacetiletý muž ze Slovenska. Na toho jeho přítelkyně zavolala hlídku městské policie do centra Pardubic.

„Žena volala v obavě o život poté, co její druh rozbil nádobí a poté vytáhl tradiční výzbroj slovenských zbojníků – sekeru a nůž,“ uvedl mluvčí strážníků Jiří Sejkora a dodal, že sekeru muž zatnul do stolu a nožem začal bodat do dveří skříně. Pak z bytu odešel, ale za chvíli se vrátil, kdy následná dechová zkouška u něj prokázala 1,78 promile alkoholu v dechu.