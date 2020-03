Obětí obtěžování se v létě roku 2018 stala i třináctiletá dívka z Pardubic. Její příběh je ale mnohem více zamotaný, než se na první pohled zdá. V úterý se jím zabýval pardubický krajský soud, před nímž stanul sedmatřicetiletý muž ze Zlínska.

Fotky i výhružky

„Při komunikaci na sociální síti Facebook jednak zasílal nezletilé poškozené, jejíž věk znal, fotografie svého obnaženého penisu včetně fotografií, na kterých masturbuje, jednak jí zaslal neznámým způsobem získané její nahé fotografie a video,“ odůvodnila státní zástupkyně Lucie Žabková a dodala, že muž dívce vyhrožoval tím, že pokud mu nevyhoví, zveřejní její fotografie a zašle je dívčině matce.

„Chtěl jsem si s někým povykládat,“ vysvětlil obžalovaný, proč dívku kontaktoval. Tvrdil, že si nepamatoval, zda mu sdělila svůj věk, a vypadala starší. „Byla to obrovská chyba, které lituji. Nechtěl jsem nikomu ublížit,“ pokračoval muž, který žije s nemocnou matkou,s nikým se nestýká a podle soudních znalců je nezralou osobností.

„Obžalovaný má narušenou schopnost diferencovat věk u ženských objektů,“ uvedla znalkyně Petra Sejbalová. Soud mu tak za sexuálního nátlak na nezletilou ukončený ve stádiu pokusu a za šíření pornografie udělil tříletou podmínku. Další trest ale nejspíše ještě padne.

Vyhrožovali jí i jiní

Případ policii ohlásila matka poté, co se začala zajímat, proč si dcera pořezala zápěstí. Dívka se poté svěřila, že jí začal psát patnáctiletý kluk, který po ní požadoval intimní fotky. „Šla jsem na záchod, svlékla jsem si tričko a poslala mu fotku v podprsence,“ vyprávěla u výslechu. Jedna fotka ale jejímu příteli z Facebooku nestačila, chtěl další a odvážnější. Dívka to pod výhrůžkami, že vše bude zveřejněno, udělala. „Vydírání nekončilo, poslala jsem mu video, kde si řežu žíly, aby toho nechal,“ řekla dívka.

Uživatel jí začal psát ještě z jiného profilu a oslovil i matku. „Poslal mi fotky a video mé dcery. Poté mi psal, ať se znovu natočí a chtěl, abych se vyfotila i já a praktikovala s ní orální sex,“ popsala matka oběti.

Neví, jak fotky získal

Šokující pro obě bylo, když dívce další člověk poslal její nahé fotografie – tentokrát už se jednalo o výše zmíněného staršího muže.

„Nebudeme rozebírat, jakým způsobem je obžalovaný dostal, protože to je předmětem dalšího zkoumání, které řeší, komu patřily IP adresy, zda se to spojí s rodinou obžalovaného, protože indicie k tomu tam jsou. Podstatné je, že fotografie měl a naložil s nimi zmíněným způsobem,“ vysvětlila soudkyně Anna Sobotková. Podle ní není pochyb, že se jednalo o sexuální nátlak ve stádiu pokusu a pornografii, obhájkyně obžalovaného ale zpochybnila, zda se jeho nahé fotky dají označit za pornografii.

„Nemám za to, že fotografie ztopořeného nebo masturbujícího penisu jsou k vědeckým, uměleckým či osvětovým účelům, protože jen v tomto případě bychom jeho veledíla nepovažovali za pornografii,“ oponovala soudkyně. Uvedla také, že podobné případy se u soudu objevují běžně. „Trestné činy sexuální nátlak případně pornografie, kdy první je společensky samozřejmě mnohem nebezpečnější, se tu soudí spoustu let, není to kvůli filmu, který někteří z tohoto senátu doposud neviděli,“ shrnula Sobotková s tím, že soud a zákon se tak snaží chránit nezletilé.