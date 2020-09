Velkou zábavou bylo i pokřikování vulgarit na náhodné kolemjdoucí, ovšem když se pod balkónem objevili strážníci, to teprve mladíci brali jako výzvu. Drsné vulgarity doplnili pliváním a smíchem, že na ně strážníci nemůžou. Jenže to se spletli. Hlídka nelenila a vyrozuměla správce budovy, který i ve dvě ráno ochotně poskytl strážníkům klíče a doprovod.

Výrazy všech aktéru okamžitě ztuhly a jako mávnutím kouzelného proutku začali všichni spolupracovat. Plivání, vulgarity i rušení nočního klidu strážníci pěkně započítali do konečné sumy, která činila 26 300 Kč. A jako třešnička na dortu: o neohlášeném firemním večírku mladých a sebevědomých zaměstnanců se kromě půlky Pardubic dozví i na centrále firmy, s kterou hodlá správce řešit opakované porušení nájemních pravidel.

Pes maratónec a netopýr v baru

Do areálu truhlárny v Pardubicích vběhl malý pěstěný pejsek. Bylo jasné, že bišonka bude brzy někdo hledat a to se taky stalo. Na stálou službu volala nešťastná majitelka s dotazem, jestli strážníci jejího pejska náhodou neodchytávali. Překvapením však bylo, že majitelka je z Holic, takže malý bišonek se vydal na bezmála dvacetikilometrovou túru. Vše ale dopadlo dobře a malého sportovce si panička vyzvedla z útulku, kde na ni počkal.

Do Pardubic už takto v minulosti zamířilo více čtyřnohých cestovatelů. Jeden jel trolejbusem z Lázní Bohdaneč, další tři využili služeb Českých drah. Do Pardubic přijela rychlíkem ze smíchovského nádraží fenka kokršpaněla, z Peček na Kolínsku dorazilo na hlavní nádraží malé štěně a v Chocni naskočil do vlaku i přítulný mladý boxer. Ve všech zmiňovaných případech se psí cestovatelé vrátili zpět ke svým majitelům.

V neděli krátce po jedné ranní přijali strážníci oznámení na netopýra v baru. Nikdo tam neřádil v masce Batmana a ani hosté neměli přebráno. Netopýr tam skutečně byl. Držel se těsně pod stropem a možná si říkal, jak se dostat ven. S tím už mu pomohli strážníci. Netopýra odchytili a pustili jej do volné přírody.